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Незадачливый карманник вытащил 3000 рублей у пенсионера на глазах у полиции
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Незадачливый карманник вытащил 3000 рублей у пенсионера на глазах у полиции 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Во время дежурства на ярмарке выходного дня на улице Одесской внимание сотрудников краснодарской полиции привлек мужчина, который рассматривал прохожих и озирался по сторонам. Стражи порядка стали за ним наблюдать и заметили, как он подошел к пенсионеру, стоявшему в очереди за продуктами питания. Незаметно для пожилого человека карманник достал из его куртки кошелек. Злоумышленника поймали с поличным на месте преступления. Как сообщил 77-летний потерпевший, в кошельке находилось около 3 000 рублей.
В полиции задержанный 31-летний уроженец Иркутской области не стал отпираться и признался, что на ярмарку пришел с целью вытащить у кого-нибудь деньги. Он и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В Краснодар приехал в начале текущего года и проживал на съемной квартире.
Мужчину заключили под стражу, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
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