На Сахалине оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии карманных краж

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску стали поступать заявления от местных жителей о том, что у них из кармана или сумки были похищены кошельки. В момент кражи потерпевшие находились в магазинах, торговых центрах, автобусах и других общественных местах с массовым скоплением граждан.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что данные деяния совершает одно и то же лицо. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, а сам он задержан.

Как оказалось, подозреваемый — 35-летний неоднократно судимый местный житель. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы также за совершение карманных краж.

Установлено, что злоумышленник специально выбирал людные места. Выбор подозреваемого падал на граждан, которые были чем-либо отвлечены, и не замечали, как из кармана или сумки что-то вытаскивают. Похищенные деньги он тратил по личному усмотрению, а кошельки выбрасывал.

В настоящий момент полицейским известно о восьми карманных кражах, совершенных подозреваемым. Устанавливается его причастность еще к ряду аналогичных деяний.