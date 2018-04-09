На Сахалине оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии карманных краж 

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску стали поступать заявления от местных жителей о том, что у них из кармана или сумки были похищены кошельки. В момент кражи потерпевшие находились в магазинах, торговых центрах, автобусах и других общественных местах с массовым скоплением граждан.
В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что данные деяния совершает одно и то же лицо. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, а сам он задержан.
Как оказалось, подозреваемый — 35-летний неоднократно судимый местный житель. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы также за совершение карманных краж.
Установлено, что злоумышленник специально выбирал людные места. Выбор подозреваемого падал на граждан, которые были чем-либо отвлечены, и не замечали, как из кармана или сумки что-то вытаскивают. Похищенные деньги он тратил по личному усмотрению, а кошельки выбрасывал.
В настоящий момент полицейским известно о восьми карманных кражах, совершенных подозреваемым. Устанавливается его причастность еще к ряду аналогичных деяний.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.