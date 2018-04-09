Воровскую карьеру начал пожарный под влиянием соседа

По данным следствия, 32-летний пожарный вместе со своим соседом решили похищать аккумуляторные батареи из автомобилей. Инициатором прибыльного «заработка» стал сосед, ранее судимый за аналогичные преступления.

Подельники разработали целую систему условных сигналов, чтобы не попасться на глаза очевидцам. Один из них извлекал аккумуляторы, а другой наблюдал за окружающей обстановкой из автомобиля. Таким образом с октября по ноябрь 2017 года было украдено девять батарей стоимостью от 1000 до 11000 рублей. Похищенные аккумуляторы сдавались на металлолом, а вырученные деньги (от 500 до 5000 рублей за одну батарею) делились поровну.

В отношении пожарного возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, несмотря на то, что потерпевшим полностью возмещен вред.

Еще одно дело возбуждено в отношении 22-летнего спасателя МАСС, который в январе 2018 года нашел во дворе дома на улице Виктора Уса чужую банковскую карту. Молодой человек позвонил приятелю и предложил покататься по городу. Он заправил на АЗС автомобиль друга, а также приобрел продукты и алкоголь, расплатившись за все найденной картой. После этого он от нее избавился.

В общей сложности владелица карты понесла ущерб на 13 тысяч рублей. Преступника удалось установить, благодаря камерам видеонаблюдения на заправке. Спасателю грозит до пяти лет лишения свободы.

В июне 2016 года военный суд Новосибирского гарнизона вынес приговор 22-летнему сержанту Сибирского спасательного центра МЧС Станиславу Старовому, который обвинялся в 43 преступлениях. Пользуясь своим умением вскрывать двери, спасатель «бомбил» элитные коттеджи.