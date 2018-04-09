Ещё
В Перми будут судить организатора незаконных азартных игр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми будут судить организатора незаконных азартных игр 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в организации и проведении азартных игр.
«С октября 2016 года по апрель 2017 года в арендованном помещении, расположенном на бульваре Гагарина в Перми, индивидуальный предприниматель незаконно организовал и проводил азартные игры, завуалированные под совершение сделок с бинарными опционами (разновидность игры на бирже — прим. ред.)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Предприниматель организовал подпольный бизнес с использованием компьютеров и Интернета.
Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Пермскому краю совместно с сотрудниками МВД.
Оперативники изъяли компьютерную технику. Во время расследования проводились проверочные закупки, многочисленные допросы свидетелей, осмотры помещений, обыски и сложная компьютерно-техническая судебная экспертиза. Материалы уголовного дела составили 6 томов.
Расследование завершилось, уголовное дело направляют в суд.
АиФ Пермь: последние новости
Пермяк напал с ножом на своего знакомого Президент России назначил главного следователя полиции Прикамья В Прикамье пьяная женщина напала с ножом на своего знакомого
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»88
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии141
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение