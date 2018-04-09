В Перми будут судить организатора незаконных азартных игр

Перми перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в организации и проведении азартных игр.

«С октября 2016 года по апрель 2017 года в арендованном помещении, расположенном на бульваре Гагарина в Перми, индивидуальный предприниматель незаконно организовал и проводил азартные игры, завуалированные под совершение сделок с бинарными опционами (разновидность игры на бирже — прим. ред.)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю

Предприниматель организовал подпольный бизнес с использованием компьютеров и Интернета.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Пермскому краю совместно с сотрудниками МВД

Оперативники изъяли компьютерную технику. Во время расследования проводились проверочные закупки, многочисленные допросы свидетелей, осмотры помещений, обыски и сложная компьютерно-техническая судебная экспертиза. Материалы уголовного дела составили 6 томов.

Расследование завершилось, уголовное дело направляют в суд.