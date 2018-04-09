На Кубани мужчину привлекут к уголовной ответственности за нападение на судебного пристава 

Краснодар. 9 апр. — Новая Кубань. В момент нападения дебошир находился в здании отдела судебных приставов. Мужчина в грубой форме общался с представителем закона, не стесняясь использовать в речи нецензурные слова. Когда за женщину коллегу заступился дознаватель отдела, хулиган бросился в драку.
Как прокомментировали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, за хамское поведение должник ответит перед судом. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти»).
Копии постановлений о возбуждении уголовных дел и принятии их к производству отправлены прокурору города Горячий Ключ.