Омские работодатели задолжали своим сотрудникам свыше 22 млн рублей 

Об этом сообщает Омскстат.
Омскстат опубликовал отчёт о задолженности организаций региона по зарплате. Так, по данным на 1 апреля 2018 года, работодатели не выплатили сотрудникам 22,6 млн рублей.
Отметим, что больше всего задолжали своим сотрудникам предприятия обрабатывающей промышленности. Общий долг компаний этой сферы — 10,9 млн рублей. Транспортные организации не выплатили сотрудникам свыше 5 млн рублей. Строительные компании задолжали 3,7 млн рублей. А долг организаций из сферы образования составляет 1,5 млн рублей.
Добавим, что задолженность омских работодателей по зарплате увеличилась на 10,7 процентов. Организации в городе Омске не выплатили сотрудникам 16,3 млн рублей, а в районах области — 6,3 млн рублей.