Ещё
Омские работодатели задолжали своим сотрудникам свыше 22 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омские работодатели задолжали своим сотрудникам свыше 22 млн рублей 

АиФ-Омск 43 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает Омскстат.
Омскстат опубликовал отчёт о задолженности организаций региона по зарплате. Так, по данным на 1 апреля 2018 года, работодатели не выплатили сотрудникам 22,6 млн рублей.
Отметим, что больше всего задолжали своим сотрудникам предприятия обрабатывающей промышленности. Общий долг компаний этой сферы — 10,9 млн рублей. Транспортные организации не выплатили сотрудникам свыше 5 млн рублей. Строительные компании задолжали 3,7 млн рублей. А долг организаций из сферы образования составляет 1,5 млн рублей.
Добавим, что задолженность омских работодателей по зарплате увеличилась на 10,7 процентов. Организации в городе Омске не выплатили сотрудникам 16,3 млн рублей, а в районах области — 6,3 млн рублей.
АиФ-Омск: последние новости
Омичу грозит до 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в крупном размере Омская студентка получила условный срок за избиение сотрудников Росгвардии В Омске бывший сотрудник ДПС незаконно провозил алкоголь из Казахстана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты656
Степаненко покидает Россию52
Россия ответила на переезд Скрипалей в США158
США захотели сталинского «бога войны»30
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»16
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение