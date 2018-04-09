Омские работодатели задолжали своим сотрудникам свыше 22 млн рублей

Об этом сообщает Омскстат.

Омскстат опубликовал отчёт о задолженности организаций региона по зарплате. Так, по данным на 1 апреля 2018 года, работодатели не выплатили сотрудникам 22,6 млн рублей.

Отметим, что больше всего задолжали своим сотрудникам предприятия обрабатывающей промышленности. Общий долг компаний этой сферы — 10,9 млн рублей. Транспортные организации не выплатили сотрудникам свыше 5 млн рублей. Строительные компании задолжали 3,7 млн рублей. А долг организаций из сферы образования составляет 1,5 млн рублей.