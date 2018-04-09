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Госпитализация 13 школьников на Южном Урале обернулась уголовным делом
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Госпитализация 13 школьников на Южном Урале обернулась уголовным делом 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Дело о халатности возбуждено по факту госпитализации 13 учеников одной из школ Нагайбакского района, сообщают в региональном следственном управлении.
По данным следствия, утром 6 апреля после линейки на самочувствие пожаловались дети в возрасте от 7 до 15 лет. Девять школьников уже выписали из больницы, четверо ещё находятся в медучреждении с подозрением на простудные заболевания.
«Проводятся необходимые исследования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учебном учреждении. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения», — прокомментировали в следственном управлении.
В ведомстве также отметили, что расследование взято на контроль руководителем следственного управления.
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