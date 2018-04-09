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В Оренбурге прикрыли подпольное казино на Салмышской
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В Оренбурге прикрыли подпольное казино на Салмышской 

ProOren 43 минуты назад
Фото: ProOren
В Оренбурге возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.
Как сообщает следственный комитет по Оренбургской области, злоумышленники использовали игровое оборудование вне игровой зоны.
Приблизительно в декабре 2016 года неизвестный организовал в Оренбурге на улице Салмышской незаконное игровое заведение для получения материальной выгоды. В организации использовались игровые сети, а также Интернет.
Сотрудники следственного комитета и полиции изъяли все игровые автоматы, компьютерную технику, документы о финансовой деятельности и, конечно, незаконно заработанные денежные средства.
Сейчас идут следственные действия, направленные на установление обстоятельств этого дела и лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
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