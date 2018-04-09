В Оренбурге прикрыли подпольное казино на Салмышской

Оренбурге возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Приблизительно в декабре 2016 года неизвестный организовал в Оренбурге на улице Салмышской незаконное игровое заведение для получения материальной выгоды. В организации использовались игровые сети, а также Интернет.

Сотрудники следственного комитета и полиции изъяли все игровые автоматы, компьютерную технику, документы о финансовой деятельности и, конечно, незаконно заработанные денежные средства.

Сейчас идут следственные действия, направленные на установление обстоятельств этого дела и лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.