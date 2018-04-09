Двоих наркодилеров задержали в Ногинске

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Ногинское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на улице 2-й Глуховской городского округа Ногинск задержаны двое местных жителей в возрасте 33 и 36 лет, подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотических средств», — говорится в сообщении.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова , в ходе обысков по местам жительства злоумышленников и в принадлежащих им гаражных боксах полицейские обнаружили и изъяли четыре пластиковые канистры с остатками наркотического вещества, колбы, четыре мерных стакана, фасовочные пакеты, респиратор, электронные весы, три пакета с кристаллическим веществом темного цвета внутри и пакет с порошкообразным веществом светлого цвета внутри.

Она добавила, что по результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются амфетамином общей массой более 270 граммов, гашишем общей массой около 70 граммов, а также марихуаной общим весом около 1 грамма. Всего изъято более 300 граммов наркотиков.

«Также сотрудниками полиции обнаружен и изъят предмет, конструктивно похожий на пневматический пистолет, и предмет, конструктивно похожий на пневматическое ружье, и пластиковая коробка с 23 предметами, конструктивно похожими на мелкокалиберные патроны. Изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказала Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.