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Великолукское предприятие задолжало работникам более 570 тысяч рублей
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Великолукское предприятие задолжало работникам более 570 тысяч рублей 

АиФ Северо-запад 49 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Великолукского района провела проверку соблюдения трудового законодательства, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что ОАО «Великолукское ДЭП» свыше 2-х месяцев имеет задолженность по выплате заработной платы 18-ти работникам предприятия на общую сумму более 570 тыс. рублей.
По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2-х месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.
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