Великолукское предприятие задолжало работникам более 570 тысяч рублей

Прокуратура Великолукского района провела проверку соблюдения трудового законодательства, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что ОАО «Великолукское ДЭП» свыше 2-х месяцев имеет задолженность по выплате заработной платы 18-ти работникам предприятия на общую сумму более 570 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2-х месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.