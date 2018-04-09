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Группа мошенников выудила из банков Хабаровска 600 тыс. рублей
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Группа мошенников выудила из банков Хабаровска 600 тыс. рублей 

Хабаровский край сегодня 49 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В суд Хабаровска для рассмотрения передано уголовное дело в отношении группы мошенников, которые нанесли ущерб местным банкам в сумме свыше 600 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении УВД, в восьми преступлениях обвиняется 32-летняя местная жительница и два молодых человека 24 и 39 лет.
— По версии следствия, злоумышленники находили граждан, которым банки по разным причинам отказывали в выдаче кредита или займа, — рассказывает сотрудник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щёголева. — У людей могла быть плохая кредитная история, не было официального источника дохода или регистрации по месту пребывания. Обвиняемые придумывали таким лицам «легенду» и изготавливали поддельные документы, подтверждающие эти сведения.
Снабжённые пакетом бумаг граждане проходили проверки и получали в банках деньги, позднее передавая часть из них участникам организованной группы. Возвращать средства и проценты по кредиту никто из аферистов не собирался.
— Ущерб от действий обвиняемых превысил 600 тыс. рублей, — говорит Ирина Щёголева. — Дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» направлено в суд. Один из участников схемы находится под арестом, двое дали подписку о невыезде.
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