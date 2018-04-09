Преподавателя оренбургского техникума осудили за взятку

В Оренбуржье завершилось рассмотрение дела в отношении бывшей преподавательницы Оренбургского техникума железнодорожного транспорта — филиала Сакмарского государственного института путей сообщения. Ранее ее уличили в получении взятки от студентов.

Следствие установило, что в период с 17 по 26 апреля 2017 года преподавательница получила от старосты одной из групп денежные средства за проставление студентам группы положительных оценок за экзамен по дисциплине «Организация движения (по видам транспорта)» без выяснения дополнительных сложных вопросов по предмету. Женщину в результате признали виновной.

На данный момент уголовное дело в отношении не чистой на руку преподавательницы прекращено. В качестве меры наказания суд обязал виновную выплатить штраф размером в 50 тыс. рублей.