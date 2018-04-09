В Якутии глава аэроклуба заподозрен в присвоении более 37 млн рублей 

Экс-начальник якутского авиационно-спортивного клуба «ДОСААФ России» стал фигурантом уголовного дела по подозрению в присвоении более 37 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в Главной военной прокуратуре (ГВП).
Нелицензированный грузоперелетчик
«Военной прокуратурой Якутского гарнизона при проверке было установлено, что в течение полутора лет руководитель аэроклуба предоставлял вверенную ему авиационную технику коммерческим организациям для безлицензионной перевозки грузов», — сказал представитель ГВП.
Он отметил, что общая сумма присвоенных им через аффилированные фирмы средств превысила 37 млн рублей.
На основании прокурорских материалов военным следственным отделом СКР по Якутскому гарнизону в отношении теперь уже бывшего начальника аэроклуба возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Ведется расследование.