В Якутии глава аэроклуба заподозрен в присвоении более 37 млн рублей

Нелицензированный грузоперелетчик

«Военной прокуратурой Якутского гарнизона при проверке было установлено, что в течение полутора лет руководитель аэроклуба предоставлял вверенную ему авиационную технику коммерческим организациям для безлицензионной перевозки грузов», — сказал представитель ГВП.

Он отметил, что общая сумма присвоенных им через аффилированные фирмы средств превысила 37 млн рублей.