Жителя Прикамья осудят за незаконное хранение боеприпасов

31-летний житель Очёра пойдёт под суд за хранение патронов.

«В феврале текущего года в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли в доме у мужчины 28 патронов. Гражданин пояснил, что нашел боеприпасы в нежилом соседнем доме. Экспертизой установлено, что данные патроны относятся к категории боевых и пригодны для стрельбы», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подозреваемый уже был неоднократно судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Материалы уголовного дела передали в суд.