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Жителя Прикамья осудят за незаконное хранение боеприпасов
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Жителя Прикамья осудят за незаконное хранение боеприпасов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
31-летний житель Очёра пойдёт под суд за хранение патронов.
«В феврале текущего года в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли в доме у мужчины 28 патронов. Гражданин пояснил, что нашел боеприпасы в нежилом соседнем доме. Экспертизой установлено, что данные патроны относятся к категории боевых и пригодны для стрельбы», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Подозреваемый уже был неоднократно судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Материалы уголовного дела передали в суд.
Полицейские напоминают жителям Прикамья, что незаконное хранение оружия или боеприпасов является преступлением. В соответствии с действующим законодательством их добровольная сдача в правоохранительные органы освобождает гражданина от уголовной, административной ответственности.
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