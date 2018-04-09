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На Урале возбудили уголовное дело после госпитализации 13 школьников
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На Урале возбудили уголовное дело после госпитализации 13 школьников 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело, после того как в регионе были госпитализированы 13 школьников. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что дети от 7 до 15 лет из школы населенного пункта Нагайбакского района обратились за медицинской помощью 6 апреля 2018 года.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК России (халатность). В настоящее время девять детей из лечебного учреждения выписаны, четверо детей находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 15 школьников отравились неизвестными таблетками.
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