На Урале возбудили уголовное дело после госпитализации 13 школьников

СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело, после того как в регионе были госпитализированы 13 школьников. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что дети от 7 до 15 лет из школы населенного пункта Нагайбакского района обратились за медицинской помощью 6 апреля 2018 года.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК России (халатность). В настоящее время девять детей из лечебного учреждения выписаны, четверо детей находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания", — говорится в заявлении ведомства.