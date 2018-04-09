Краснодарский коммунист Игнатий Панеш арестован

Суд вынес решение об аресте Панеша на 15 суток. Как сообщает пресс-служба краснодарского краевого отделения коммунистической партии РФ , в день выборов 18 марта 2018 года Панеш, как член вышестоящей избирательной комиссии, проверял работу участковых комиссий. На одном из избирательных участков он, заметив нарушения, потребовал от председателя устранить их, которая вместо этого устроила на участке провокацию, забрав у арестованного телефон, на который производилась видеосъемка.

По словам свидетелей, Панеш «хватал за руки» председателя участковой комиссии и, в итоге, после выборов на него было заведено административное дело по статье «побои». Дело должны были рассмотреть 6 апреля, однако этого не было сделано. Судья потребовал, чтобы полиция оформила привод Панеша в суд через «дежурку».

Как сообщают в КПРФ, в «дежурке» на Панеша оформили протокол о задержании и протокол о доставлении. После этого в сопровождении полиции он еще раз приехал в Ленинский районный суд. Но и в этот раз судья вновь отказался рассматривать дело, потребовав, чтобы мужчина был доставлен «под конвоем».

Уточняется, что судья не стал слушать никакие доводы и полицейские вернули арестованного обратно в отделение полиции. Его поместили под стражу до решения суда. В результате, утром 7 апреля Панешу, назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток. При этом, в пресс-служба уточняется, что судья совершено не обратил внимание на тот факт, что потерпевшая заявила письменно и устно, что претензий к арестованному не имеет и готова примириться.