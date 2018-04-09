Загулял с попутчицей: тольяттинский таксист инсценировал угон машины, чтобы скрыть измену жене

В Автозаводском районе Тольятти произошел курьезный случай. 27-летний мужчина решил скрыть от жены измену весьма необычным способом.

— Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что стал жертвой грабителя. Заявитель рассказал, что подвозил клиента, который напал на него с ножом. Преступник приставил к шее таксиста холодное оружие и потребовал покинуть машину. Испуганный тольяттинец выполнил требования злоумышленника, после чего грабитель толкнул потерпевшего в снег и скрылся в неизвестном направлении, — сообщили в областном главке.

Сотрудники полиции приехали на место преступления. Они обнаружили следы от автомобильных шин и примятый снег. Спустя некоторое время оперативники нашли угнанный транспорт в Автозаводском районе Тольятти.

Полицейские стали опрашивать потерпевшего. Они пытались выяснить приметы нападавшего, но вскоре поняли — таксист что-то не договаривает. Мужчина долго изворачивался. Через некоторое время он признался, что инсценировал угон собственного автомобиля.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина подвозил молодую женщину, с которой у него завязались романтические отношения. 27-летний горожанин провел с попутчицей всю ночь и потратил выручку на «джентльменский набор». Изменщик побоялся, что не сможет объяснить отсутствие денег своей супруге. Поэтому он отогнал автомобиль на одну из малолюдных улиц Тольятти, в салоне машины устроил беспорядок, разбросал документы и ключи рядом с машиной. Одежду таксист испачкал в снегу и грязи.

Теперь наивному тольяттинцу грозит до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос о совершении преступления.