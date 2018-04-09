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В Шушенском полицейские нашли две тысячи литров поддельной водки
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В Шушенском полицейские нашли две тысячи литров поддельной водки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Водку изымали в несколько этапов. В самом доме было найдено 593 литра алкоголя без каких-либо документов. Кроме того, были задержаны два грузовых автомобиля, принадлежащих хозяину этого дома и перевозивших 1500 литров сомнительной продукции. В подпольном цеху было обнаружено также 378 пустых бутылок, элементы упаковки, акцизные знаки. В общей сложности полицейские изъяли 2093 литра спиртосодержащей продукции на сумму более 130 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.
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