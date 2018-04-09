Уралец осужден за продажу наркотиков 

Серовский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю поселка Сосьва, который признан виновным по статье 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.
По данным прокуратуры, мужчина купил наркотическое средство и хранил его у себя дома. В сентябре 2017 года он продал наркотики односельчанину за 500 рублей. Покупателя в тот же день задержали сотрудники полиции.
Ранее подсудимый уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Учитывая данное обстоятельство, суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.