Уралец осужден за продажу наркотиков

Серовский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю поселка Сосьва , который признан виновным по статье 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.

По данным прокуратуры, мужчина купил наркотическое средство и хранил его у себя дома. В сентябре 2017 года он продал наркотики односельчанину за 500 рублей. Покупателя в тот же день задержали сотрудники полиции.