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Уралец осужден за продажу наркотиков
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Уралец осужден за продажу наркотиков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Серовский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю поселка Сосьва, который признан виновным по статье 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.
По данным прокуратуры, мужчина купил наркотическое средство и хранил его у себя дома. В сентябре 2017 года он продал наркотики односельчанину за 500 рублей. Покупателя в тот же день задержали сотрудники полиции.
Ранее подсудимый уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Учитывая данное обстоятельство, суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.
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