Безработный обманом завладел квартирой душевнобольной пенсионерки в Москве, а ее с сыном вывез в Ногинск

По данным ведомства, в конце марта текущего года в полицию поступила информация о том, что из квартиры на ул. Новокузнецкая ушли и не вернулись хозяйка 1927 г. рождения и ее сын 1968 г. рождения. Оперативники выяснили, что неизвестный вывез людей в неизвестном направлении.

«В ходе розыска 8 апреля сотрудники полиции в Ногинске задержали безработного гражданина 1974 г. рождения. Мужчина, зная, что у пенсионерки имеется психическое заболевание, ввел пожилую женщину и ее сына в заблуждение, осуществил прохождение пенсионерки медосвидительствования врачом-психиатром и подготовил документы на оформление договора-дарения на квартиру потерпевшей», — пояснили в пресс-службе.

Там же, в Ногинске, полицейские обнаружили пенсионерку и ее сына. Действия злоумышленника пресекли, потерпевшие вернулись домой. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, ведется следствие.