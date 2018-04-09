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Безработный обманом завладел квартирой душевнобольной пенсионерки в Москве, а ее с сыном вывез в Ногинск
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Безработный обманом завладел квартирой душевнобольной пенсионерки в Москве, а ее с сыном вывез в Ногинск 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала подозреваемого в покушении на мошенничество с квартирой пожилой женщины и ее сына, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным ведомства, в конце марта текущего года в полицию поступила информация о том, что из квартиры на ул. Новокузнецкая ушли и не вернулись хозяйка 1927 г. рождения и ее сын 1968 г. рождения. Оперативники выяснили, что неизвестный вывез людей в неизвестном направлении.
«В ходе розыска 8 апреля сотрудники полиции в Ногинске задержали безработного гражданина 1974 г. рождения. Мужчина, зная, что у пенсионерки имеется психическое заболевание, ввел пожилую женщину и ее сына в заблуждение, осуществил прохождение пенсионерки медосвидительствования врачом-психиатром и подготовил документы на оформление договора-дарения на квартиру потерпевшей», — пояснили в пресс-службе.
Там же, в Ногинске, полицейские обнаружили пенсионерку и ее сына. Действия злоумышленника пресекли, потерпевшие вернулись домой. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, ведется следствие.
Безработный обманом завладел квартирой душевнобольной пенсионерки в Москве, а ее с сыном вывез в Ногинск
Агентство «Москва»: последние новости
Полиция возбудила уголовное дело после кражи тремя девушками 3,2 млн руб. из квартиры москвича в Ховрино «Ведьма Агриппина» под предлогом снятия порчи выманила у пенсионерки в центре Москвы более 500 тыс. руб. Внедорожник Toyota стоимостью около 3,5 млн руб. похитил неизвестный в ТиНАО
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