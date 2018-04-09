Оренбуржцы инсценировали ограбление, чтобы присвоить драгоценности

Жители Оренбургской области , инсценировали разбойное нападение на трассе, что похитить украшения на крупную сумму.

В прокуратуре Оренбургского района сообщили, что в январе 2018 года злоумышленники, один из которых заключил договор с транспортной компанией, решили инсценировать разбойное нападение. На трассе Оренбург Орск они увели машину в кювет. После чего один из группы ударил другого по лицу, пустил слезоточивый газ, забрал ценности и уехал. Имущество обнаружили по месту жительства «нападавшего». Ущерб потерпевшим в результате полностью возмещен.

прокуратуре отмечают, что первые подозрения пали на курьера. Тем более, в ходе расследования выяснилось, что фактически курьером он не работает, а является арендодателем автомобиля с экипажем.

Действия указанных лиц квалифицировали как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Преступники в содеянном сознались. Сейчас им грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.