Нападение на курьера: оренбуржцы ответят в суде за кражу золота на 3,7 млн

Оренбурге двое местных жителей предстанут перед судом на похищение золота на сумму около 3,7 млн рулей.

Прокуратура Оренбургского района утвердила обвинительное заключение. из материалов дела известно, что в январе один из подозреваемых заключил договор с транспортной компанией на доставку золотых изделий. Вместе с приятелем он спланировал инсценировать разбойное нападение. Для этого злоумышленники специально загнали автомобиль в кювет трассы Оренбург— Орск. Один из подельников ударил «курьера» в лицо и пустил слезоточивый газ, после этого он забрал драгоценности и скрылся. Правоохранители обнаружили украденное имущество по месту жительства «нападавшего».

Подозрение сразу пало на «курьера», по факту он является арендодателем автомобиля с экипажем. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургского района.

Фигуранты дела полностью признали свою вину и попросили рассматривать дело в особом порядке. Им грозит до 6 лет 8 месяцев лишения свободы и штраф.