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Нападение на курьера: оренбуржцы ответят в суде за кражу золота на 3,7 млн
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Нападение на курьера: оренбуржцы ответят в суде за кражу золота на 3,7 млн 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге двое местных жителей предстанут перед судом на похищение золота на сумму около 3,7 млн рулей.
Прокуратура Оренбургского района утвердила обвинительное заключение. из материалов дела известно, что в январе один из подозреваемых заключил договор с транспортной компанией на доставку золотых изделий. Вместе с приятелем он спланировал инсценировать разбойное нападение. Для этого злоумышленники специально загнали автомобиль в кювет трассы Оренбург— Орск. Один из подельников ударил «курьера» в лицо и пустил слезоточивый газ, после этого он забрал драгоценности и скрылся. Правоохранители обнаружили украденное имущество по месту жительства «нападавшего».
Подозрение сразу пало на «курьера», по факту он является арендодателем автомобиля с экипажем. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургского района.
Фигуранты дела полностью признали свою вину и попросили рассматривать дело в особом порядке. Им грозит до 6 лет 8 месяцев лишения свободы и штраф.
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