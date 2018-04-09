Омская студентка получила условный срок за избиение сотрудников Росгвардии

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Центральном районном суде города Омска завершились слушания в отношении 21-летней студентки педагогического университета. Её признали виновной в применении насилия представителю власти.

Суд установил, что 26 ноября 2017 года девушка находилась в пьяном виде в общежитии университета. Туда прибыли сотрудники вневедомственной охраны и пытали пресечь совершение девушкой мелкого хулиганства. Однако студентка не подчинилась требованиям сотрудников правопорядка и публично оскорбила их. Кроме того, она несколько раз ударила ногами 4 сотрудников Росгвардии.

Суд вынес наказание девушке в виде 1 года лишения свободы условной с испытательным сроком 1 год.