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Омская студентка получила условный срок за избиение сотрудников Росгвардии
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Омская студентка получила условный срок за избиение сотрудников Росгвардии 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Центральном районном суде города Омска завершились слушания в отношении 21-летней студентки педагогического университета. Её признали виновной в применении насилия представителю власти.
Суд установил, что 26 ноября 2017 года девушка находилась в пьяном виде в общежитии университета. Туда прибыли сотрудники вневедомственной охраны и пытали пресечь совершение девушкой мелкого хулиганства. Однако студентка не подчинилась требованиям сотрудников правопорядка и публично оскорбила их. Кроме того, она несколько раз ударила ногами 4 сотрудников Росгвардии.
Суд вынес наказание девушке в виде 1 года лишения свободы условной с испытательным сроком 1 год.
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