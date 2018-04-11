Омич лишился 33 тысяч рублей при покупке алтайского мёда

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России

В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску поступило заявление от 54-летнего жителя Центрального округа о хищении денежных средств.

54-летний житель Омска заказал через Интернет алтайский мёд. Он перевёл продавцу 33 000 рублей. И ждал товар в течение месяца. Но свою покупку мужчина так и не получил. Он понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

Похожий случай произошёл с 31-летним жителем нашего города. Мужчина перевёл продавцу 20 000 рублей за акустическое оборудование. Злоумышленник даже прислал копию своего паспорта. Однако потерпевший так и не получил.

Полицейские возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.