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Омич лишился 33 тысяч рублей при покупке алтайского мёда
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Омич лишился 33 тысяч рублей при покупке алтайского мёда 

АиФ-Омск 46 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России
В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску поступило заявление от 54-летнего жителя Центрального округа о хищении денежных средств.
54-летний житель Омска заказал через Интернет алтайский мёд. Он перевёл продавцу 33 000 рублей. И ждал товар в течение месяца. Но свою покупку мужчина так и не получил. Он понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.
Похожий случай произошёл с 31-летним жителем нашего города. Мужчина перевёл продавцу 20 000 рублей за акустическое оборудование. Злоумышленник даже прислал копию своего паспорта. Однако потерпевший так и не получил.
Полицейские возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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