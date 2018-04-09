В Орске обнаружили поддельное моторное масло на 11 млн рублей

Накануне было утверждено заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Орска , которых обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака.

По версии следствия с ноября 2016 до мая 2017 года в Советском районе города Орска и в Новтроицке организованная группа изготавливала, хранила и подготовила к продаже более 4 000 канистр моторного масла под брендами известных фирм.

Имущественный ущерб оценивается в 11,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Орска для рассмотрения по существу.