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В Орске обнаружили поддельное моторное масло на 11 млн рублей
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В Орске обнаружили поддельное моторное масло на 11 млн рублей 

ProOren 1 час назад
Накануне было утверждено заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Орска, которых обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака.
По версии следствия с ноября 2016 до мая 2017 года в Советском районе города Орска и в Новтроицке организованная группа изготавливала, хранила и подготовила к продаже более 4 000 канистр моторного масла под брендами известных фирм.
Имущественный ущерб оценивается в 11,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Орска для рассмотрения по существу.
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