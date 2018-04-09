Таксист, изменив жене с клиенткой, боясь супругу, инсценировал угон машины

В начале апреля полицию обратился 27-летний местный житель, заявивший, что стал жертвой грабителя, сообщает инспектор по особым поручениям отделения информации Владимир Караваев.

Мужчина рассказал полицейским, что в ночное время подрабатывает таксистом. По его словам, в очередной раз, когда он подвозил клиента, пассажир, приставив к его шее нож, потребовал остановиться и покинуть машину. Решив не оказывать сопротивления преступнику, водитель выполнил его требования, после чего злоумышленник вытолкнул мужчину в снег, а сам, завладев автомобилем, скрылся.

Полицейские при осмотре места происшествия обнаружили примятый снег, следы от автомобильных шин, а саму машину потерпевшего нашли брошенной в Автозаводском районе Тольятти

Для установления примет предполагаемого злоумышленники полицейские стали подробно опрашивать мужчину обо всех деталях случившегося, однако во время разговора тот стал путаться в своих объяснениях. Сотрудники полиции предположили, что молодой человек что-то не договаривает. Через некоторое время «потерпевший » признался в инсценировке угона.

Как оказалось, мужчина подвозил молодую женщину, с которой во время поездки у него завязались романтические отношения, в итоге продлившиеся всю ночь. Наутро, возвращаясь домой, таксист испугался, что не сможет объяснить жене отсутствие заработка и решил инсценировать ограбление самого себя и угон автомобиля, на котором работал. Перед тем, как позвонить в полицию, он оставил машину на одной из малолюдных улиц Тольятти, устроил внутри салона беспорядок, бросил документы и ключи с машиной, потом вывалялся в снегу и испачкал одежду в грязи. Однако все усилия оказались напрасными.