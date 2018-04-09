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Пермяк напал с ножом на своего знакомого
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Пермяк напал с ножом на своего знакомого 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Преступление произошло в Свердловском районе Перми 8 апреля. Вечером в одной из квартир дома по улице Узбекской поссорились два приятеля. Перед этим мужчины вместе выпивали.
«Ранее судимый местный житель 1982 года рождения ударил ножом знакомого 1986 года рождения. 32-летний мужчина с колото-резаными ранениями грудной клетки и живота госпитализирован в больницу», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские задержали нападавшего. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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