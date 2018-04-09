Более 180 тысяч рублей выплатили работнику компьютерной фирмы в Сургуте

Сургуте директор компьютерной фирмы более трех месяцев не выплачивал зарплату одному из работников.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что задолженность составила более 180 тысяч рублей.

Отметим, что на данный момент расследование уголовного дела завершено и задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме. Уголовное дело уже направлено в суд. Наказанием для обвиняемого может стать судебный штраф.

Подчеркнем, что задержка заработной платы является грубым нарушением трудового законодательства и может обернуться лишением свободы.