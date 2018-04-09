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Более 180 тысяч рублей выплатили работнику компьютерной фирмы в Сургуте
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Более 180 тысяч рублей выплатили работнику компьютерной фирмы в Сургуте 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте директор компьютерной фирмы более трех месяцев не выплачивал зарплату одному из работников.
В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что задолженность составила более 180 тысяч рублей.
Отметим, что на данный момент расследование уголовного дела завершено и задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме. Уголовное дело уже направлено в суд. Наказанием для обвиняемого может стать судебный штраф.
Подчеркнем, что задержка заработной платы является грубым нарушением трудового законодательства и может обернуться лишением свободы.
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