Более 180 тысяч рублей выплатили работнику компьютерной фирмы в Сургуте 

В Сургуте директор компьютерной фирмы более трех месяцев не выплачивал зарплату одному из работников.
В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что задолженность составила более 180 тысяч рублей.
Отметим, что на данный момент расследование уголовного дела завершено и задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме. Уголовное дело уже направлено в суд. Наказанием для обвиняемого может стать судебный штраф.
Подчеркнем, что задержка заработной платы является грубым нарушением трудового законодательства и может обернуться лишением свободы.