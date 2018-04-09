Омичу грозит до 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в крупном размере

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в контрабанде наркотиков в крупном размере.

Следствие установило, что злоумышленнику отправляла письма по почте жительница Нидерландов . В письма помещали наркотики. Мужчину задержали в июле 2017 года. При обыске у него обнаружили конверты с порошкообразным веществом. Позже экспертиза показала, что это вещество — кокаин массой более 15 грамм.

Мужчину также обвиняют и в хулиганстве. По версии следствия, подозреваемый во дворе дома по улице Лермонтова 7 раз выстрелил в воздух из пистолета модели «Гроза-021».

Добавим, что за контрабанду и хранение наркотиков мужчине грозит до наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.