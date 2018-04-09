Ещё
Омичу грозит до 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичу грозит до 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в крупном размере 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в контрабанде наркотиков в крупном размере.
Следствие установило, что злоумышленнику отправляла письма по почте жительница Нидерландов. В письма помещали наркотики. Мужчину задержали в июле 2017 года. При обыске у него обнаружили конверты с порошкообразным веществом. Позже экспертиза показала, что это вещество — кокаин массой более 15 грамм.
Мужчину также обвиняют и в хулиганстве. По версии следствия, подозреваемый во дворе дома по улице Лермонтова 7 раз выстрелил в воздух из пистолета модели «Гроза-021».
Добавим, что за контрабанду и хранение наркотиков мужчине грозит до наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
АиФ-Омск: последние новости
Омская студентка получила условный срок за избиение сотрудников Росгвардии Омские работодатели задолжали своим сотрудникам свыше 22 млн рублей Омский студент заплатит больше 30 тысяч рублей за экстремистские картинки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты662
Степаненко покидает Россию53
Россия ответила на переезд Скрипалей в США162
США захотели сталинского «бога войны»30
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»18
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение