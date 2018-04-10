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Пьяный оренбуржец насмерть забил свою престарелую мать
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Пьяный оренбуржец насмерть забил свою престарелую мать 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
47-летний житель Оренбурга подозревается в убийстве собственной матери во время ссоры.
Следователи предварительно установили, что 8 апреля пьяный фигурант дела в ходе конфликта жестоко избил 76-летнюю пенсионерку в доме по улице Абдрашитова. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ее сын попросил соседку вызвать скорую, заявив, что матери стало «плохо». Медики вызвали правоохранителей, которые задержали оренбуржца.
Стоит отметить, что ранее судимый подозреваемый после разводов более 10 лет жил с материю. Он не работал и злоупотреблял спиртным.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
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