Ущерб от незаконной вырубки сосны в Иркутской области превысил 56 млн рублей

ИРКУТСК , 9 апреля. / ТАСС /. Девять человек подозревают в Иркутской области в нелегальных заготовках леса, ущерб от которых превышает 56 млн рублей Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МВД по ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, полиция совместно с сотрудниками иркутского министерства лесного комплекса провела рейд в Балаганском лесничестве, в ходе которого выявили незаконную рубку сосны с объеме около 8,6 тыс. кубометров.

"На месте происшествия — в 135 км от районного центра — сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции девять мужчин, подозреваемых в нелегальной заготовке леса в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ ("Незаконная рубка леса в особо крупном размере"). Двух фигурантов уголовного дела арестовали, в отношении остальных избрали меру пресеччения в виде подписки о невыезде.