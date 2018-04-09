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Ущерб от незаконной вырубки сосны в Иркутской области превысил 56 млн рублей
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Ущерб от незаконной вырубки сосны в Иркутской области превысил 56 млн рублей 

ТАСС 16 минут назад
ИРКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Девять человек подозревают в Иркутской области в нелегальных заготовках леса, ущерб от которых превышает 56 млн рублей Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МВД по ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По ее словам, полиция совместно с сотрудниками иркутского министерства лесного комплекса провела рейд в Балаганском лесничестве, в ходе которого выявили незаконную рубку сосны с объеме около 8,6 тыс. кубометров.
"На месте происшествия — в 135 км от районного центра — сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции девять мужчин, подозреваемых в нелегальной заготовке леса в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ ("Незаконная рубка леса в особо крупном размере"). Двух фигурантов уголовного дела арестовали, в отношении остальных избрали меру пресеччения в виде подписки о невыезде.
"Полицейскими изъяты спецтехника, бензопилы и сортимент леса. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превышает 56 млн рублей", — процитировали в пресс-службе Ирину Волк.
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