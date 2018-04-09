Новая мера пресечения появится в Новосибирске

Согласно ст. 105.1 УПК РФ, суд может установить такие меры, как, например, запрет выходить из дома, находиться в определенном месте, а также ближе определенного расстояния до конкретных объектов. Кроме того, суд может запретить отправлять и получать сообщения и письма, использовать интернет, общаться с определенными людьми или управлять автомобилем, если преступление связано с нарушением ПДД.