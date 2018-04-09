Ещё
Новая мера пресечения появится в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая мера пресечения появится в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 28 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Расширение перечня мер связано с существующей статистикой, согласно которой самой распространенной мерой пресечения в России остается заключение под стражу, — сообщили VN.ru в областном суде Новосибирска. — Кроме того, еще в 2012 году Европейский суд по правам человека сетовал на то, что в России ни залог, ни домашний арест так и не стали реальной альтернативой для обвиняемых».
Согласно ст. 105.1 УПК РФ, суд может установить такие меры, как, например, запрет выходить из дома, находиться в определенном месте, а также ближе определенного расстояния до конкретных объектов. Кроме того, суд может запретить отправлять и получать сообщения и письма, использовать интернет, общаться с определенными людьми или управлять автомобилем, если преступление связано с нарушением ПДД.
«Запрет может использоваться как отдельно от других мер пресечения, так и в совокупности с ними в любой момент производства по уголовному делу», — добавили в Новосибирском областном суде. Что изменится с введением новой меры и для чего она нужна? «Это не первая попытка внести подобные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Разработка этого закона началась еще в 2015 году, — пишут »Известия». — В законе прописываются максимальные сроки применения новой меры пресечения. Для преступлений небольшой и средней тяжести срок составит 12 месяцев, тяжких преступлений — 24 месяца, особо тяжких — 36 месяцев. Контролем за соблюдением запрета займется Федеральная служба судебных приставов». Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Действия определенного характера».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Собаку с торчащим из глаза ножом нашли новосибирцы Подушкой ради 200 рублей задушил родственницу сузунец Иностранка угнала коляску в Новосибирске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты327
Россия ответила на переезд Скрипалей в США77
США ответили на обвинения в ударе по базе в Сирии44
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей29
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН880
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение