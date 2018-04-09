Полиция Приморья проводит мероприятия по защите животных, занесенных в Красную книгу

В 2017 году полицейскими обеспечено оперативное сопровождение 27 уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной охоты, хранения, перевозки и реализации дериватов редких и исчезающих видов фауны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю . В текущем году возбуждены шесть таких дел.

Так, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали двоих жителей Дальнереченска , пытавшихся за 3,6 млн рублей реализовать шкуру амурского тигра. Суд признал подсудимых виновными, назначив одному из них условное лишение свободы, второму — один год два месяца исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного ежемесячно 10% в доход государства.

Позже был задержан 41-летний житель поселка Пограничный, подозреваемый в скупке, хранении, продаже и организации перемещения через государственную границу Российской Федерации дериватов редких и исчезающих видов фауны был задержан в феврале этого года.

Также установлено, что ранее злоумышленник продал за 1,2 миллиона рублей дериваты амурского тигра, организовав их незаконное перемещение через государственную границу России в одно из государств Восточной Азии.