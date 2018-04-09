Ещё
Полиция Приморья проводит мероприятия по защите животных, занесенных в Красную книгу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Приморья проводит мероприятия по защите животных, занесенных в Красную книгу 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
В 2017 году полицейскими обеспечено оперативное сопровождение 27 уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной охоты, хранения, перевозки и реализации дериватов редких и исчезающих видов фауны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. В текущем году возбуждены шесть таких дел.
Так, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали двоих жителей Дальнереченска, пытавшихся за 3,6 млн рублей реализовать шкуру амурского тигра. Суд признал подсудимых виновными, назначив одному из них условное лишение свободы, второму — один год два месяца исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного ежемесячно 10% в доход государства.
Позже был задержан 41-летний житель поселка Пограничный, подозреваемый в скупке, хранении, продаже и организации перемещения через государственную границу Российской Федерации дериватов редких и исчезающих видов фауны был задержан в феврале этого года.
Также установлено, что ранее злоумышленник продал за 1,2 миллиона рублей дериваты амурского тигра, организовав их незаконное перемещение через государственную границу России в одно из государств Восточной Азии.
Primpress: последние новости
Депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ Предприниматель из Приморья вывез из страны рыбы на 17 миллионов рублей Бывший сотрудник ГУФСИН Приморья лишился свободы и денег за взятку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты327
Россия ответила на переезд Скрипалей в США77
США ответили на обвинения в ударе по базе в Сирии44
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей29
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН880
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение