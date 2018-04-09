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В Ярославле из колонии сбежал опасный преступник: жителей просят быть осторожными
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В Ярославле из колонии сбежал опасный преступник: жителей просят быть осторожными 

76.ru 44 минуты назад
Фото: 76.ru
В Ярославле из колонии-поселения сбежал преступник. Сотрудники регионального управления ФСИН опубликовали приметы беглеца — 38-летнего Дмитрия Сергеева:
— На кистях рук у мужчины есть частично сведённые татуировки «перстни», — сказали в ведомстве.
Всех, кто как-то может помочь в поимке преступника, просят позвонить по телефонам: (4852) 49-03-00, 49-02-27 или конфиденциально по номерам: +7 980 662-51-52 или +7 920 131-52-59.
Также в УФСИН рассказали, что мужчина опасен. Он может заниматься грабежами на улице или кражами в магазинах и торговых центрах.
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