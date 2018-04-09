В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в совершении серии интернет-мошенничеств

В ходе реализации оперативной информации

области совместно с коллегами отдела полиции № 2 Межмуниципального

Управления МВД России «Иркутское» задержали 24–летнего уроженца города

Братска , который подозревается в совершении серии мошенничеств

посредством сайта купли-продажи товаров.

В январе текущего года в полицию

обратился 42-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенников. Как выяснили оперативники, на сайте купли-продажи товаров он хотел

приобрести автомобиль марки «Хонда Фит» и в качестве предоплаты перевел

10 тысяч рублей, после чего телефон продавца стал недоступным.

Сотрудниками полиции был проведен

комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление

личности подозреваемого и сбор необходимой доказательственной базы.

Проделанная работа принесла свои плоды — накануне предполагаемый

мошенник был задержан. Выяснилось, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических

действий.

В ходе обыска по месту его проживания

были изъяты предметы, предположительно используемые для совершения

противоправных деяний — банковская карта, на реквизиты которой

потерпевшие перечисляли оплату за товар, мобильный телефон и сим-карта.

В настоящий момент полицейскими

установлено еще 6 фактов преступной деятельности задержанного. В том числе жертвами «интернет-обмана» стали жители Братска, Приморья,

По данному факту следственными органами

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации

«Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения

свободы на срок до 5 лет.

Полиция предупреждает: мошенники

размещают на сайтах купли-продажи и в социальных сетях объявления о продаже продукции, оказании услуг по заведомо выгодным условиям, в последующем требуя получения задатка или полной оплаты стоимости товара в качестве подтверждения намерений покупателя совершить сделку. Чтобы не пострадать от преступных посягательств, исключите случаи предоплаты по предложениям о продаже товаров и предоставлении услуг на сайтах

бесплатных объявлений.

Помните, что, перечисляя деньги

незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете

гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.