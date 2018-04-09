В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в совершении серии интернет-мошенничеств 

В ходе реализации оперативной информации
области совместно с коллегами отдела полиции № 2 Межмуниципального
Управления МВД России «Иркутское» задержали 24–летнего уроженца города
Братска, который подозревается в совершении серии мошенничеств
посредством сайта купли-продажи товаров.
В январе текущего года в полицию
обратился 42-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенников. Как выяснили оперативники, на сайте купли-продажи товаров он хотел
приобрести автомобиль марки «Хонда Фит» и в качестве предоплаты перевел
10 тысяч рублей, после чего телефон продавца стал недоступным.
Сотрудниками полиции был проведен
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление
личности подозреваемого и сбор необходимой доказательственной базы.
Проделанная работа принесла свои плоды — накануне предполагаемый
мошенник был задержан. Выяснилось, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических
действий.
В ходе обыска по месту его проживания
были изъяты предметы, предположительно используемые для совершения
противоправных деяний — банковская карта, на реквизиты которой
потерпевшие перечисляли оплату за товар, мобильный телефон и сим-карта.
В настоящий момент полицейскими
установлено еще 6 фактов преступной деятельности задержанного. В том числе жертвами «интернет-обмана» стали жители Братска, Приморья,
По данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.
Полиция предупреждает: мошенники
размещают на сайтах купли-продажи и в социальных сетях объявления о продаже продукции, оказании услуг по заведомо выгодным условиям, в последующем требуя получения задатка или полной оплаты стоимости товара в качестве подтверждения намерений покупателя совершить сделку. Чтобы не пострадать от преступных посягательств, исключите случаи предоплаты по предложениям о продаже товаров и предоставлении услуг на сайтах
бесплатных объявлений.
Помните, что, перечисляя деньги
незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете
гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.