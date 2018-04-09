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Рецидивист отобрал у южноуральца сумку с деньгами
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Рецидивист отобрал у южноуральца сумку с деньгами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В ночь на 7 апреля на улице Мира был совершен грабеж. Злоумышленник похитил у 50-летнего мужчины сумку, в которой находилось более 76 тысяч рублей, и скрылся. Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать преступника. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение кражи, грабежа и разбоя 22-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти.
«ФедералПресс» ранее писал: вооруженный молотком грабитель похитил из ювелирного магазина в Москве драгоценности общей стоимостью полмиллиона рублей. Инцидент произошел на улице Суздальской. Молодой человек в маске и с молотком вошел в ювелирный магазин, разбил витрины и похитил дорогостоящие украшения.
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