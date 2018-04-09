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В Орске пенсионерка-рецидивистка проведет 1,5 года в колонии за кражу
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В Орске пенсионерка-рецидивистка проведет 1,5 года в колонии за кражу 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Советский районный суд Орска признал 57-летнюю пенсионерку виновной в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Из материалов дела известно, что в ноябре 2017 года фигурантка дела на улице Станционной попыталась украсть у потерпевшей сумку, сообщает пресс-служба суда. Первая попытка злоумышленнице не удалась, но через несколько минут она догнала свою жертву и вырвала из ее рук сумку. Пострадавшая не удержалась на ногах и упала на асфальт, словам руку об бордюр.
Ранее судимая пенсионерка приговорена к 1,5 годам колонии общего режима. Стоит отметить, что до этого она была дважды судима за скрытое хищение.
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