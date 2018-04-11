В Орле нашли четвёртую пропавшую школьницу 

Полицейские нашли трёх из четырёх пропавших девочек в Заводском районе Орла, а последняя разыскиваемая школьница сама пришла домой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Напомним, волонтёры и правоохранители начали искать девочек с утра 9 апреля. Троих подростков нашли вечером 10 апреля в одном из торгово-развлекательных центров города, а четвёртая девочка через несколько часов после этого сама вернулась домой к матери.
«Сейчас здоровью и безопасности школьниц ничто не угрожает», — отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.