Ещё
Орловские полицейские нашли трех из четырех пропавших школьниц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

Орловские полицейские нашли трех из четырех пропавших школьниц 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Полицейские нашли трех пропавших школьниц в Орле, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Оперативникам поступила информация о том, что троих детей, подходящих под описание, видели в одном из торгово-развлекательных центров города. Прибывшие на место правоохранители увидели в здании развлекательного центра трех пропавших девочек 12, 13 и 14 лет. Они доставили их в местное отделение полиции.
Напомним, четверых пропавших подростков волонтеры и полиция искали с утра 9 апреля. Сейчас полицейские выясняют местонахождение четвертой школьницы — 14-летней девочки.
АиФ: последние новости
Громкое дело липецкого садиста дошло до суда Белгородец около 10 метров протащил сотрудника ДПС на двери машины СК: под Воронежем на двух школьников рухнула бетонная плита
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отправляют ударную группу в Средиземное море416
Эрдоган раскритиковал Лаврова127
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков599
Китай пошел на уступки США в торговой войне437
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока46
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение