Орловские полицейские нашли трех из четырех пропавших школьниц

Полицейские нашли трех пропавших школьниц в Орле, сообщила пресс-служба регионального МВД

Оперативникам поступила информация о том, что троих детей, подходящих под описание, видели в одном из торгово-развлекательных центров города. Прибывшие на место правоохранители увидели в здании развлекательного центра трех пропавших девочек 12, 13 и 14 лет. Они доставили их в местное отделение полиции.

Напомним, четверых пропавших подростков волонтеры и полиция искали с утра 9 апреля. Сейчас полицейские выясняют местонахождение четвертой школьницы — 14-летней девочки.