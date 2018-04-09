Жителей Приморья осудили за организацию ОПГ по сбыту наркотиков в Якутске

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Участника преступной группы, торговавшей наркотиками на территории Якутии , приговорили к лишению свободы на пять лет, второй фигурант дела получил условный срок, еще двое находятся в розыске. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По данным следствия, четверо жителей Владивостока летом 2017 года привезли в Якутск партию синтетических наркотиков весом около 100 гр. Всего они реализовали около 15 гр наркотиков, которые сбывали путем «закладок» в различных районах города. Оставшуюся часть изъяли.

"В отношении двух обвиняемых решением суда вынесен приговор, согласно которому один участник группы приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет, второму подсудимому назначено шесть лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще двое обвиняемых находятся в розыске, уголовное дело в их отношении направили в суд.