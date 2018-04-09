В Казачинско-Ленском районе Иркутской области полицейские совместно с егерями задержали подозреваемого в незаконной охоте

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции и егеря задержали по горячим следам подозреваемого в незаконной охоте на лося, совершенной на территории лесного массива в 6 км по объездной дороге «Казачинское — Улькан».

3 апреля сотрудники уголовного розыска отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» (с дислокацией в п. Магистральный ) совместно с инспекторами областной службы по охране и использованию животного мира обнаружили останки особи годовалого лося со снятой шкурой. Рядом с местом происшествия находились двое неизвестных, которые при виде полицейских попытались скрыться.

В ходе преследования участники рейда задержали одного из них. Им оказался 69-летний житель села Казачинское. Личность второго подозреваемого установлена. Им является 40-летний местный житель. Органами внутренних дел приняты меры к его задержанию.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружьё.

По предварительным оценкам, сумма ущерба природным ресурсам составила около 240 тысяч рублей.

По данному факту отделением дознания отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» (с дислокацией в п. Магистральный) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.