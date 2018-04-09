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Пенсионерка из Озерска спасая сына перевела мошенникам 53 000 рублей
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Пенсионерка из Озерска спасая сына перевела мошенникам 53 000 рублей 

Уральский меридиан 50 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Жительнице Озерска позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын задержан за совершение преступления. Звонившие предложили заплатить деньги в качестве компенсации причиненного ущерба. Пенсионерка перевела незнакомцам 53 000 рублей, а когда женщина поняла, что ее обманули, она незамедлительно обратилась в полицию.
«По факту совершения неизвестными лицами мошенничества в отношении местной жительницы Следственным отделом УМВД России по ЗАТО городу Озерск расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.
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