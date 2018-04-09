Ещё
Пенсионерка из Озерска отдала все свои сбережения мошенникам, чтобы спасти сына от наказания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерка из Озерска отдала все свои сбережения мошенникам, чтобы спасти сына от наказания 

РИА «ФедералПресс» 16 минут назад
Неизвестные позвонили женщине и предложили заплатить деньги в качестве компенсации причиненного ущерба. Она очень оперативно перевела им все свои сбережения. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в городское управление полиции с заявлением. Следователи возбудили уголовное дело, ведется поиск злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«ФедералПресс» ранее писал: полиция ищет мошенников, укравших у 80-летнего пенсионера из Копейска более полумиллиона рублей. В течение двух лет пожилой мужчина покупал различные лекарства в интернет-аптеке. В декабре прошлого года ему поступил телефонный звонок. Человек на другом конце провода представился сотрудником фармацевтической компании, сообщил пенсионеру, что ранее приобретенное им лекарство было некачественным и теперь фирма готова вернуть ему деньги.
Однако для этого требовалось, чтоб южноуралец внес на счет фирмы предоплату. Поверив звонившему, мужчина перечислил мошенникам сначала 11 тысяч рублей, затем в течение месяца сделал еще несколько переводов. В общей сложности копейчанин перевел на неизвестный счет более полумиллиона рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Задержана главный архитектор Альметьевска В Нефтеюганске возбуждены три новых уголовных дела о взяточничестве высокопоставленных полицейских Экс-главу исполкома Камско-Устьинского района обвинили в злоупотреблении полномочиями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты123
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1555
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН866
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей22
Больная Пьеха оказалась в больнице без лекарств16
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение