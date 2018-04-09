Пенсионерка из Озерска отдала все свои сбережения мошенникам, чтобы спасти сына от наказания

Неизвестные позвонили женщине и предложили заплатить деньги в качестве компенсации причиненного ущерба. Она очень оперативно перевела им все свои сбережения. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в городское управление полиции с заявлением. Следователи возбудили уголовное дело, ведется поиск злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«ФедералПресс» ранее писал: полиция ищет мошенников, укравших у 80-летнего пенсионера из Копейска более полумиллиона рублей. В течение двух лет пожилой мужчина покупал различные лекарства в интернет-аптеке. В декабре прошлого года ему поступил телефонный звонок. Человек на другом конце провода представился сотрудником фармацевтической компании, сообщил пенсионеру, что ранее приобретенное им лекарство было некачественным и теперь фирма готова вернуть ему деньги.

Однако для этого требовалось, чтоб южноуралец внес на счет фирмы предоплату. Поверив звонившему, мужчина перечислил мошенникам сначала 11 тысяч рублей, затем в течение месяца сделал еще несколько переводов. В общей сложности копейчанин перевел на неизвестный счет более полумиллиона рублей.