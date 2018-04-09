В Новосибирске поймали колесного вора 

Завершилось расследование и направлено в суд уголовное дело 27-летнего новосибирца. Ранее судимый гражданин снимал колеса с автомобилей, припаркованных возле жилых домов.
В конце 2017 года по ночам обвиняемый с помощью ключа и домкрата снимал колеса с автомобилей, припаркованных возле жилых домов. Колеса мужчина продавал в шиномонтажные мастерские: всего 5 эпизодов. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил более 140 тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.