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В Новосибирске поймали колесного вора
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В Новосибирске поймали колесного вора 

АиФ-Новосибирск 28 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Завершилось расследование и направлено в суд уголовное дело 27-летнего новосибирца. Ранее судимый гражданин снимал колеса с автомобилей, припаркованных возле жилых домов.
В конце 2017 года по ночам обвиняемый с помощью ключа и домкрата снимал колеса с автомобилей, припаркованных возле жилых домов. Колеса мужчина продавал в шиномонтажные мастерские: всего 5 эпизодов. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил более 140 тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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