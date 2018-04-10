«Приморским партизанам» вынесли приговор

Присяжные сочли виновными «приморских партизан»

Десятого апреля присяжные заседатели вынесли обвинительный приговор по делу «приморских партизан». Об этом сообщает «Интерфакс».

Приморский краевой суд даст юридическую оценку действиям подсудимых и определит срок заключения по итогам обсуждения последствий вердикта 16, 17, 23 и 24 апреля.

Дело «приморских партизан» суд Приморья рассматривает уже в третий раз.

По версии правоохранителей, банда «приморских партизан» действовала в 2009-2010 годах. По данным следователей, за это время они убили четырех наркоторговцев, двух правоохранителей, а также совершили нападение на опорные пункты МВД , участвовали в квартирных кражах, угонах автомобилей, хищении, незаконном хранении и ношении оружия, бандитизме, разбое, уничтожении чужого имущества. Всего их обвиняли более чем в 30 преступлениях.

На первом суде в 2014 году присяжные признали всех подсудимых виновными. Им назначили сроки от 22 лет до пожизненного заключения. В 2015 году Верховный суд вернул эпизоды о четырех убийствах на повторное рассмотрение. В 2016 году присяжные вынесли по этим эпизодам оправдательный вердикт, Вадима Ковтуна и Алексея Никитина освободили в зале суда.