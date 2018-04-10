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«Приморским партизанам» вынесли приговор
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Присяжные сочли виновными «приморских партизан» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Десятого апреля присяжные заседатели вынесли обвинительный приговор по делу «приморских партизан». Об этом сообщает «Интерфакс».
Присяжные сочли, что причастность подсудимых к убийству четырех жителей Приморья в 2009 году доказана. Как уточняют «Ведомости», также присяжные пришли к выводу, что все пятеро подсудимых — Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун — заслуживают снисхождения.
Приморский краевой суд даст юридическую оценку действиям подсудимых и определит срок заключения по итогам обсуждения последствий вердикта 16, 17, 23 и 24 апреля.
Дело «приморских партизан» суд Приморья рассматривает уже в третий раз.
По версии правоохранителей, банда «приморских партизан» действовала в 2009-2010 годах. По данным следователей, за это время они убили четырех наркоторговцев, двух правоохранителей, а также совершили нападение на опорные пункты МВД, участвовали в квартирных кражах, угонах автомобилей, хищении, незаконном хранении и ношении оружия, бандитизме, разбое, уничтожении чужого имущества. Всего их обвиняли более чем в 30 преступлениях.
На первом суде в 2014 году присяжные признали всех подсудимых виновными. Им назначили сроки от 22 лет до пожизненного заключения. В 2015 году Верховный суд вернул эпизоды о четырех убийствах на повторное рассмотрение. В 2016 году присяжные вынесли по этим эпизодам оправдательный вердикт, Вадима Ковтуна и Алексея Никитина освободили в зале суда.
 Ещё 20 источников 
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