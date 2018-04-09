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В Новосибирском районе на Пасху жена порезала мужа во время пьянки
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В Новосибирском районе на Пасху жена порезала мужа во время пьянки 

АиФ-Новосибирск 40 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
8 апреля в 03.00 в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи» в Новосибирской области доставили 38-летнего жителя поселка Краснообск. У мужчины была ножевая рана на животе.
Новосибирские полицейские быстро нашли подозреваемую в совершении преступления — 44-летнюю жену раненого. Перед инцидентом супруги вместе выпивали. Но видимо, перестаралась и пирушка переросла в скандал. В результате женщина ударила мужа ножом в живот. Раньше подозреваемая не привлекалась к уголовной ответственности и нигде не работает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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