В Новосибирском районе на Пасху жена порезала мужа во время пьянки 

8 апреля в 03.00 в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи» в Новосибирской области доставили 38-летнего жителя поселка Краснообск. У мужчины была ножевая рана на животе.
Новосибирские полицейские быстро нашли подозреваемую в совершении преступления — 44-летнюю жену раненого. Перед инцидентом супруги вместе выпивали. Но видимо, перестаралась и пирушка переросла в скандал. В результате женщина ударила мужа ножом в живот. Раньше подозреваемая не привлекалась к уголовной ответственности и нигде не работает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.