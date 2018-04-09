В Усть-Удинском районе Иркутской области направлено в суд дело о браконьерстве

Следственным подразделением отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Боханский» (с дислокацией в п. Усть-Уда ) закончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Средняя Муя Усть-Удинского района, обвиняемых в незаконной охоте на косуль сибирских.

28 сентября 2017 года фигуранты были задержаны с поличным старшим государственным инспектором Жигаловского межрайонного отдела Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

Органами предварительного следствия установлено, что они, не имея необходимых для осуществления законной охоты путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, совершили незаконную охоту на территории Усть-Удинского лесничества.

Кроме того, обвиняемые использовали в качестве орудия охоты металлические петли, в которые угодили два самца особи косули сибирской. Все они погибли в результате асфиксии от данных петель. Данный способ охоты не отвечает международным стандартам на гуманный отлов дикой фауны.

Охотничьему фонду причинен крупный ущерб в сумме 120 000 рублей.

В отношении них следственные органы возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 258 (Незаконная охота) и частью 2 статьи 245 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Российской Федерации

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд. Максимальная санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

при содействии отдела полиции МО МВД России «Боханский» (с дислокацией в п. Усть-Уда)