Жительница Димитровграда оштрафована за нанесение укуса полицейскому

Жительница Димитровграда Галина А., будучи в нетрезвом состоянии, напала на сотрудника полиции, укусив его за палец. Суд приговорил ее к штрафу, сообщает прокуратура Ульяновской области

В декабре 2017 года наряд полиции прибыл в кафе, где пьяная посетительница заявила, что у нее пропал кошелек. Для разбирательства посетительницу кафе попросили проехать в отдел полиции. Но неожиданно заявительница стала вести себя агрессивно по отношению к полиции и укусила полицейского за палец левой руки.

Галину А. признали виновной в применении к полицейскому насилия, не опасного для жизни и здоровья, и в итоге приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей.