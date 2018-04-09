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Жительница Димитровграда оштрафована за нанесение укуса полицейскому
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Жительница Димитровграда оштрафована за нанесение укуса полицейскому 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Жительница Димитровграда Галина А., будучи в нетрезвом состоянии, напала на сотрудника полиции, укусив его за палец. Суд приговорил ее к штрафу, сообщает прокуратура Ульяновской области.
В декабре 2017 года наряд полиции прибыл в кафе, где пьяная посетительница заявила, что у нее пропал кошелек. Для разбирательства посетительницу кафе попросили проехать в отдел полиции. Но неожиданно заявительница стала вести себя агрессивно по отношению к полиции и укусила полицейского за палец левой руки.
Галину А. признали виновной в применении к полицейскому насилия, не опасного для жизни и здоровья, и в итоге приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей.
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