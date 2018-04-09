Белгородские полицейские нашли наркотики в носке у новооскольца

На новооскольца, прятавшего наркотики в носке, завели уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального МВД

По версии следователей, 27 ноября прошлого года, находясь на первой платформе железнодорожной станции Старый Оскол, 20-летний безработный парень нашёл возле скамейки на платформе 3,45 граммов наркотиков — производное N-метилэфедрон.

Молодой человек спрятал наркотики в левый носок и уехал домой. Вернувшись на вокзал через день, парень попал в руки правоохранителей.

В отношении ранее судимого молодого человека возбудили уголовное дело по статье: «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере». Ему грозит от трёх до 10 лет лишения свободы.