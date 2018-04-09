Ещё
Белгородские полицейские нашли наркотики в носке у новооскольца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белгородские полицейские нашли наркотики в носке у новооскольца 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На новооскольца, прятавшего наркотики в носке, завели уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По версии следователей, 27 ноября прошлого года, находясь на первой платформе железнодорожной станции Старый Оскол, 20-летний безработный парень нашёл возле скамейки на платформе 3,45 граммов наркотиков — производное N-метилэфедрон.
Молодой человек спрятал наркотики в левый носок и уехал домой. Вернувшись на вокзал через день, парень попал в руки правоохранителей.
В отношении ранее судимого молодого человека возбудили уголовное дело по статье: «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере». Ему грозит от трёх до 10 лет лишения свободы.
АиФ: последние новости
Воронежец убил двоюродного брата и замуровал его тело в бетонном подвале Через 13 лет в Воронежской области нашлась убийца 6-летней девочки Белгородец около 10 метров протащил сотрудника ДПС на двери машины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1129
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»92
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии151
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение