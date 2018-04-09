Дело о массовых беспорядках в колонии города Копейска

24 ноября 2012 года Главное управление ФСИН по Челябинской области сообщило, что заключенные колонии №6 города Копейска начали акцию протеста и выдвинули незаконные требования об ослаблении режима, в частности освобождении ряда осужденных из штрафного изолятора. Позже около колонии собрались родственники осужденных, большинство из которых через несколько часов ушли. Оставшиеся на месте молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок, а затем начали закидывать стражей порядка бутылками. Как информировал областной главк МВД , за нарушение общественного порядка около колонии сотрудники полиции задержали 38 человек, при этом в ходе пресечения административных правонарушений около колонии пострадали восемь сотрудников ОМОН.

26 ноября руководитель пресс-службы главного управления ФСИН по региону Иван Мишанин заявил, что заключенные колонии №6 города Копейска прекратили акцию протеста.

Следствием было установлено, что своими преступными действиями участники массовых беспорядков желали отстранить администрацию исправительного учреждения от фактического руководства колонией, обеспечив в колонии верховенство «преступного закона», а также намереваясь добиться возможности беспрепятственно употреблять в заключении спиртные напитки, пользоваться средствами мобильной связи, сетью Интернет, а также получать интимные услуги и иные не предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством блага.

По оценке следствия, подготовка к бунту велась несколько месяцев. В итоге в беспорядках поучаствовали не менее 150 лиц из числа родственников, друзей и знакомых осужденных, а также более тысячи осужденных.

Начальник колонии Денис Механов был отстранен от должности, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

По версии следствия, с октября 2010 года по ноябрь 2011 года Механов, используя свои должностные полномочия, организовал незаконный сбор денег с родственников осужденных за послабление режима и создание более благоприятных условий для отбывания наказания. По мнению следствия, собранные средства расходовались на материально-техническое обеспечение исправительной колонии и другие хозяйственные цели.

Кроме того, по информации Генпрокуратуры , с подачи экс-начальника на территории колонии начали незаконно изготавливать колюще-режущее оружие: сабли, ножи, кинжалы.

Многие заключенные не желали подчиняться незаконным требованиям начальника колонии, в результате этого, заключенные устроили бунт.

23 декабря 2014 года экс-глава колонии в Копейске Денис Механов, чьи действия привели к массовым бунтам заключенных, был признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном изготовлении холодного оружия на территории колонии. Экс-глава колонии был приговорен к трем годам лишения свободы условно и лишению права занимать определенные должности на три года.

В мае 2015 года Денис Механов вновь пошел под суд, ему вменили аналогичное преступление. В июне 2015 года суд признал Механова виновным в злоупотреблениях полномочиями и приговорил к году и шести месяцам лишения свободы условно. Однако он был освобожден от наказания по амнистии, объявленной в связи с 70-летием Победы.

15 июня 2015 года в Челябинском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 17 заключенных (в том числе бывших) исправительной колонии №6 Копейска, которые обвиняются в организации массовых беспорядков и участии в них в ноябре 2012 года.

Асим Ахмедов, Владислав Баязитов, Якуб Велиев, Наил Камалетдинов, Александр Киселев , Олег Локтионов, Константин Малашенко, Евгений Набиуллин, Анар Рагим, Сергей Слепцов и Евгений Терехин обвиняются в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212), Рауф Ахметшин, Сергей Гуров , Дмитрий Коломейцев, Александр Кондратьев , Сергей Лощенко и Максим Полещук — в участии в массовых беспорядках (часть 2 статья 212), Полещук и Коломецев также обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти (части 1,2 статья318), Рагим — в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть 1 статьи 321 УК РФ).

Гособвинение требует назначить обвиняемым от 5 до 8 лет лишения свободы. Восемь лет колонии обвинитель просит назначить тем подсудимым, которые во время беспорядков находились в колонии. Тем, кто находился за пределами колонии (родственники и знакомые осужденных), обвинение требует меньший срок.

По данным облсуда, из 17 подсудимых в настоящее время находятся под стражей, двое — под подпиской о невыезде. В момент совершения преступления 11 из них были на территории колонии, шесть — на прилегающей территории.

Первый приговор по делу о беспорядках был вынесен Копейским городким судом в феврале 2016 года. Владислав Хабиров, признанный участником беспорядков, получил 2 года и 3 месяца колонии строгого режима.

Мужчина не являлся заключенным ИК и долгое время находился в федеральном розыске.

Согласно материалам дела, 24-25 ноября 2012 года Хабиров совместно с другими участниками беспорядков, вооружившись металлическими трубами, палками, камнями и другими подручными предметами, активно участвовал в применении насилия, уничтожении имущества, а также оказывал вооруженное сопротивление представителям учреждения.